Можна оголошувати червону зону: Радуцький про завантаженість лікарень у Києві

Керівник комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький стверджує, що влада Києва має підстави для того, щоб ввести локдаун. Заповненість ліжок, які виділені під лікування важкохворих на COVID-19 у столиці перевищує 70%.

Як зазначив нардеп журналістам, рішення про перехід до червоної зони мають приймати представники місцевої влади. При цьому, згідно з правилами адаптивного карантину, у Києві вже можна оголошувати локдаун.

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Всього лише за добу у столиці заповнили 7% ліжкомісць.

Лікарні стрімко завантажуються

Згідно з офіційними даними КМДА, наразі у столиці на 90 – 100% заповнені:

КНП "Київський міський центр радіаційного захисту населення міста Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи";

Київська міська клінічна лікарня №3;

Київська міська клінічна лікарня №9;

Київська міська клінічна лікарня №6;

Ще у 7 медичних закладів заповнено понад 50% ліжкомісць. Більш-менш вільними залишаються лише лікарні №18 та №5. Втім, туди привозять дедалі більше хворих на коронавірусну інфекцію.

Майже всі – не вакциновані

За словами лікаря Олександра Васильєва, наразі в Олександрівській лікарні – "справжнє пекло". Більшість хворих, яких привозять до медичного закладу, не робили щеплення. Через COVID-19 та супутні хвороби у них виникають вкрай важкі патології. Лише за останню добу у двох пацієнтів інфекція викликала інфаркт, а ще в одного – інсульт.