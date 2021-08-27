Можуть оштрафувати: у поліції прокоментували напад керівника ОСББ на дитину у Києві

Поліцейські Києва розслідують кримінальне провадження щодо нападу 40-річного чоловіка на підлітка. Злочин стався 19 серпня на проспекті Соборності.

Правоохоронці зазначили, що дії керівника ОСББ кваліфікували як умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Досудове розслідування злочину триває.

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Якщо провину дорослого чоловіка визнає суд, йому загрожує 850 гривень штрафу або до 200 годин громадських робіт. Також зловмисника можуть відправити виправні роботи на цілий рік.

Інцидент міг закінчитися смертю

За даними слідства, інцидент стався на території ОСББ "Русанівська вежа" ввечері 19 серпня.

14-річний хлопець переліз через паркан житлового комплексу, оскільки забув вдома магнітний ключ від хвіртки.

Це побачив керівник ОСББ, який підлетів до хлопця та дуже сильно штовхнув його.

Від цього підліток відлетів на кілька метрів та ледве не вдарився головою о бетонну частину паркану.

Потерпілому знадобилася допомога лікарів. Медики швидкої госпіталізували хлопця до лікарні.

Дивіться відео, як чоловік штовхнув підлітка у Києві: