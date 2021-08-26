Хлопець відлетів на кілька метрів та ледве не вдарився головою о бетонну конструкцію. Таке падіння цілком могло призвести до смертельної травми.
Дивіться також Впали скляні двері дитячої кімнати ресторану в Одесі: постраждав 3-річний малюк
На місці події працювали лікарі швидкої та поліцейські.
Був добре знайомим з потерпілим
- Інцидент стався ще 19 серпня на проспекті Соборності, 30А. Втім, розголосу подія набула лише через тиждень після цього.
- За словами матері підлітка, її син переліз через паркан на територію житлового комплексу, оскільки забув магніт до хвіртки.
- Це побачив керівник об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, який підбіг до хлопця та дуже сильно штовхнув його у груди.
При цьому чоловік нібито мав розуміти, що до ЖК не лізе якийсь злочинець, оскільки він знайомий з підлітком понад 2 роки.
Свідки події викликали на місце поліцію, а також надали хлопцю допомогу. Як саме слідчі кваліфікували подію, наразі невідомо.
Дивіться відео, як чоловік штовхнув підлітка у Києві: