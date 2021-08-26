Хлопець відлетів на кілька метрів та ледве не вдарився головою о бетонну конструкцію. Таке падіння цілком могло призвести до смертельної травми.

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На місці події працювали лікарі швидкої та поліцейські.

Був добре знайомим з потерпілим

Інцидент стався ще 19 серпня на проспекті Соборності, 30А. Втім, розголосу подія набула лише через тиждень після цього.

За словами матері підлітка, її син переліз через паркан на територію житлового комплексу, оскільки забув магніт до хвіртки.

Це побачив керівник об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, який підбіг до хлопця та дуже сильно штовхнув його у груди.

При цьому чоловік нібито мав розуміти, що до ЖК не лізе якийсь злочинець, оскільки він знайомий з підлітком понад 2 роки.

Свідки події викликали на місце поліцію, а також надали хлопцю допомогу. Як саме слідчі кваліфікували подію, наразі невідомо.

Дивіться відео, як чоловік штовхнув підлітка у Києві: