Парень отлетел на несколько метров и чуть не ударился головой о бетонную конструкцию. Такое падение вполне могло привести к смертельной травме.

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На месте происшествия работали врачи скорой и полицейские.

Был хорошо знакомым с потерпевшим

Инцидент произошел еще 19 августа на проспекте Соборности, 30А. Впрочем, огласки событие приобрело лишь через неделю после этого.

По словам матери подростка, ее сын перелез через забор на территорию жилого комплекса, поскольку забыл магнит до калитки.

Это увидел руководитель объединения совладельцев многоквартирного дома, который подбежал к парню и очень сильно толкнул его в грудь.

При этом мужчина якобы должен был понимать, что в ЖК не лезет какой-то преступник, поскольку он знаком с подростком более 2 лет.

Свидетели происшествия вызвали на место полицию, а также оказали парню помощь. Как именно следователи квалифицировали произошедшее, пока неизвестно.

Смотрите видео, как мужчина толкнул подростка в Киеве: