Правоохранители отметили, что действия руководителя ОСМД квалифицировали как умышленное нанесение легких телесных повреждений. Досудебное расследование преступления продолжается.

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Если вину взрослого мужчины признает суд, ему грозит 850 гривен штрафа или до 200 часов общественных работ. Также злоумышленника могут отправить исправительные работы на целый год.

Инцидент мог закончиться смертью

По данным следствия, инцидент произошел на территории ОСМД "Русановская башня" вечером 19 августа.

14-летний парень перелез через забор жилого комплекса, поскольку забыл дома магнитный ключ от калитки.

Это увидел руководитель ОСМД, который подлетел к парню и очень сильно толкнул его.

От этого подросток отлетел на несколько метров и чуть не ударился головой о бетонную часть забора.

Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Медики скорой госпитализировали парня в больницу.

Смотрите видео, как мужчина толкнул подростка в Киеве: