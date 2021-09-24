Можуть падати дерева та рекламні конструкції: у Києві оголосили штормове попередження

Окрім дощу та холодної температури повітря 24 вересня у Києві буде й дуже вітряно. Синоптики Укргідрометцентру попереджають жителів столиці про оголошення І жовтого рівня небезпечності.

Як зазначили у КМДА, вдень синоптики обіцяють досить сильні пориви вітру. Подекуди їх швидкість сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.

Дивіться також Не сподівайтеся на тепло і сонце: прогноз погоди на 24 вересня

Така погода може бути небезпечною для людей та призвести до падіння дерев та рекламних конструкцій.

Про що треба пам'ятати під час сильного вітру

Посадовці кажуть, що під час штормового вітру треба:

щільно закрити усі вікна будинків та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;

триматися якомога далі від лінії електропередач, великих дерев та рекламних конструкцій;

не паркувати автівку у місцях, де на неї може впасте щось важке;

сховатися у найближчому приміщенні або іншому укриття у випадку, якщо вітер занадто потужний.

Крім того, у КМДА просять жителів столиці зберігати спокій та телефонувати до екстрених служб при травмуванні людей внаслідок падіння гілок чи дерев. Якщо ж потерпілих внаслідок цього нема, треба сповістити про інцидент комунальників.

Загалом, за даними спеціалістів, у Києві 24 вересня буде досить прохолодно. Вдень температура повітря прогріється до +14 градусів, однак ближче до вечора стовпчики термометрів показуватимуть +9.