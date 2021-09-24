Можуть падати дерева та рекламні конструкції: у Києві оголосили штормове попередження
Джерело:КМДА
Окрім дощу та холодної температури повітря 24 вересня у Києві буде й дуже вітряно. Синоптики Укргідрометцентру попереджають жителів столиці про оголошення І жовтого рівня небезпечності.
Як зазначили у КМДА, вдень синоптики обіцяють досить сильні пориви вітру. Подекуди їх швидкість сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.
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Така погода може бути небезпечною для людей та призвести до падіння дерев та рекламних конструкцій.
Про що треба пам'ятати під час сильного вітру
- Посадовці кажуть, що під час штормового вітру треба:
- щільно закрити усі вікна будинків та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;
- триматися якомога далі від лінії електропередач, великих дерев та рекламних конструкцій;
- не паркувати автівку у місцях, де на неї може впасте щось важке;
- сховатися у найближчому приміщенні або іншому укриття у випадку, якщо вітер занадто потужний.
Крім того, у КМДА просять жителів столиці зберігати спокій та телефонувати до екстрених служб при травмуванні людей внаслідок падіння гілок чи дерев. Якщо ж потерпілих внаслідок цього нема, треба сповістити про інцидент комунальників.
Загалом, за даними спеціалістів, у Києві 24 вересня буде досить прохолодно. Вдень температура повітря прогріється до +14 градусів, однак ближче до вечора стовпчики термометрів показуватимуть +9.