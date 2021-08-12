Над Києвом знову літали кілька винищувачів: дивовижні відео

У небі над Києвом 12 серпня знову помітили кілька винищувачів. Також над будинками столиці пролітав літак "Мрія".

Це видовище пов'язане з підготовкою до Дня Незалежності. За день до цього літаки помітили одразу в кількох районах Києва.

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Летіли "шеренгою"

На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, що 4 винищувачі летіли одним рядом. А ось літак "Мрія" був у небі один.

Винищувачі летять над Києвом: дивіться відео телеграму Новини.LIVE

Літак "Мрія" летить над будинками: дивіться відео телегаму Новини.LIVE

Що було раніше

11 серпня повідомили про те, що над Києвом літають винищувачі. Також бачили в небі військово-транспортні літаки та гелікоптери. Їх знімали на відео жителі Солом'янки, Академмістечка та Борщагівки.