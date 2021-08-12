Это зрелище связано с подготовкой ко Дню Независимости. За день до этого самолеты заметили сразу в нескольких районах Киева.

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Летели "шеренгой"

На видео, которое обнародовали в сети, видно, что 4 истребителя летели одним рядом. А вот самолет "Мрия" был в небе один.

Истребители летят над Киевом: смотрите видео телеграма Новини.LIVE

Самолет "Мрия" летит над домами: смотрите видео телегама Новини.LIVE​

Что было раньше

11 августа сообщили о том, что над Киевом летают истребители. Также видели в небе военно-транспортные самолеты и вертолеты. Их снимали на видео жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки.