Это зрелище связано с подготовкой ко Дню Независимости. За день до этого самолеты заметили сразу в нескольких районах Киева.
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Летели "шеренгой"
На видео, которое обнародовали в сети, видно, что 4 истребителя летели одним рядом. А вот самолет "Мрия" был в небе один.
Истребители летят над Киевом: смотрите видео телеграма Новини.LIVE
Самолет "Мрия" летит над домами: смотрите видео телегама Новини.LIVE
Что было раньше
11 августа сообщили о том, что над Киевом летают истребители. Также видели в небе военно-транспортные самолеты и вертолеты. Их снимали на видео жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки.