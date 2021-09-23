Натиснув на газ замість гальм: у Києві маршрутка врізалась в автобус

На проспекті Степана Бандери в Києві маршрутка влетіла в автобус. Водій громадського транспорту розповів, що переплутав газ і гальма. У ЗМІ кажуть, що є постраждалі.

Аварія сталася 22 вересня. Про кількість постраждалих та їхній стан – не повідомляють. Поліція ще не надала офіційної інформації.

Зверніть увагу В Одесі зіткнулися 2 маршрутки та легковик: утворився кількакілометровий затор

Деталі ДТП

Попередньо відомо, що в ДТП потрапила маршрутка №183, що курсує від станції метро "Почайна" до проспекту Свободи. Вона в'їхала в автобус Volvo.

Водій маршрутки розповів, що їхав у напрямку станції метро "Почайна" по крайній правій смузі. Чоловік сказав, що він переплутав педалі гальм та газу, тому влетів у автобус.

Водій маршрутки переплутав педалі та врізався в автобус: відео

Внаслідок ДТП постраждали люди. Усі деталі аварії встановлюють правоохоронці.