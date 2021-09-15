Не буде так спекотно: у Києві контролюватимуть температуру в громадському транспорті

Комунальне підприємство в Києві придбало нові точні термометри для транспорту. Тепер влітку та взимку люди не страждатимуть від холоду чи спеки, адже ситуацію контролюватимуть.

Нові термометри не лише придбали, а й отримали на них дозвіл від Укрметртестстандарту. Про це розповів заступник голови КМДА з питань самоврядних повноважень Костянтин Усов 14 вересня.

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Інспектори Комунальної служби надалі дбатимуть про температуру в громадському транспорті.

Для цього підприємство придбало нові термометри. Тепер улітку в маршрутках не буде так спекотно, як раніше. Адже термометри фіксуватимуть максимальну температуру, що дозволить контролювати її.

Це ж стосується ситуації взимку. Люди не страждатимуть від надмірного холоду в маршрутках, автобусах та в іншому громадському транспорті.



У Києві в транспорті контролюватимуть температуру / Фото з телеграму Костянтина Усова

Костянтин Усов каже, що КМДА забезпечить посилений контроль через нові правила. Коли саме встановлять нові термометри – ще не кажуть. Усов найближчим часом обіцяв показати, як виглядатимуть нові інспектори.