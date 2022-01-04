Не дала грошей: на Борщагівці у Києві чоловік вбив матір, вистрибнув з вікна та вижив

Надзвичайна подія сталася у Святошинському районі Києва. 26-річний чоловік забив власну матір до смерті, після чого вийшов з вікна п'ятого поверху.

Чоловік дивом вижив, проте наразі йому загрожує довічне ув'язнення. Зловмиснику інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

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Ймовірного вбивцю затримали. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.

Може бути неосудним



Знаряддя вбивства / Фото поліції Києва

Як з'ясували слідчі, молодик попросив у жінки гроші, які він збирався витратити на особисті потреби. Матір відмовила, тому зловмисник почав її бити.

Син наніс пенсіонерці численні удари по голові гітарою, а згодом – стільцем. Через побиття жінка померла на місці події.

Коли чоловік зрозумів, що матір мертва, він вирішив вистрибнути з 5 поверху.

Постраждалий дивом вижив. Медики швидкої госпіталізували його до лікарні. Наразі його стан стабільний.

У рамках розслідування кримінального провадження слідчі збираються призначити судово-психіатричну експертизу, яка встановить, чи є підозрюваний осудним. Якщо спеціалісти визнають чоловіка здоровим, йому загрожує до 15 років ув'язнення або навіть довічне позбавлення волі.

Незабаром Святошинський суд Києва обиратиме зловмиснику запобіжний захід.

Дивіться відео з місця моторошного вбивства жінки у Києві: