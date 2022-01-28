Не проїде навіть швидка: на Оболоні у дворі утворилася вирва-пастка для автівок

На в'їзді у двір по вулиці Тимошенка, 4 (Оболонський район Києва) утворилася велетенська яма на дорозі. Відповідне фото 27 січня опублікували обурені місцеві жителі.

Люди звернулися зі скаргою до районної адміністрації. Вони сподіваються на швидке розв'язання проблеми, адже наразі від цього страждають усі водії.

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Провалля "з'їло" половину дороги

Після обвалу асфальту на проїжджій частині перед двором утворилася яма діаметром 1,5 метра. Через це мешканці будинку побоюються, що до них невдовзі не зможе проїхати навіть швидка допомога.

До того ж у пастку регулярно потрапляють автівки місцевих. Один із водіїв навіть поділився світлиною з доказом того, що ремонт цієї ділянки вже конче необхідний.



Водії поскаржилися, що постійно потрапляють у цю "пастку" / Фото з фейсбуку "Оболонський район міста Києва"

Обвал асфальту в центрі Києва: схоже

Поблизу Бесарабської площі 12 грудня почало просідати асфальтне покриття на проїжджій частині. Аварійна ситуація виникла через пошкодження водогону.

Комунальники швидко провели тимчасові ремонтні роботи, й уже 13 грудня рух транспорту на вказаній ділянці майже повністю відновили.

Однак 16 грудня його знову частково обмежили через загрозу повторного обвалу дорожнього покриття.

Текст публікації зі спільноти "Оболонський район міста Києва":

Добрий день. Звертаюся до адміністрації Оболонського району. На в'їзді у двір на вулиці Тимошенка, 4, провалився асфальт. Діра розміром 1,5 метра. Залатайте, будь ласка. Прошу приєднатися до мого звернення мешканців цього двору. До вас навіть швидка допомога незабаром не зможе доїхати. Це єдина дорога, що веде на подвір'я.