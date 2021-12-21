Оператор асфальтоукладача латав клаптик, хоча навколо нього лежав мокрий сніг, який танув. Якість такої роботи безперечно є сумнівною, адже ремонт відбувався в абсолютно несприятливих для нього умовах.
До теми На бульварі Шевченка знову обмежили рух через загрозу повторного обвалу асфальту
Через перепад температури асфальт парував / Скриншот відео
Традиціям не зраджують
Це вже не перший курйозний випадок із дивним підходом до асфальтування в Києві. Так, у серпні комунальники примудрилися покласти асфальт навколо припаркованої автівки. Кілька місяців вони нібито не могли знайти власника машини, а тому вирішили діяти за ситуацією.
Асфальт постелили попри те, що навколо лежав сніг / Скриншот відео
У Києві під час снігопаду стелили асфальт: відео – Увага! Присутня нецензурна лексика:
Текст публікації "Великого Києва":
Коли ж класти асфальт, як не зимою. І сніг не перешкода.