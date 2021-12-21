Оператор асфальтоукладача латав клаптик, хоча навколо нього лежав мокрий сніг, який танув. Якість такої роботи безперечно є сумнівною, адже ремонт відбувався в абсолютно несприятливих для нього умовах.

До теми На бульварі Шевченка знову обмежили рух через загрозу повторного обвалу асфальту



Через перепад температури асфальт парував / Скриншот відео

Традиціям не зраджують

Це вже не перший курйозний випадок із дивним підходом до асфальтування в Києві. Так, у серпні комунальники примудрилися покласти асфальт навколо припаркованої автівки. Кілька місяців вони нібито не могли знайти власника машини, а тому вирішили діяти за ситуацією.



Асфальт постелили попри те, що навколо лежав сніг / Скриншот відео

У Києві під час снігопаду стелили асфальт: відео – Увага! Присутня нецензурна лексика:

Текст публікації "Великого Києва":

Коли ж класти асфальт, як не зимою. І сніг не перешкода.