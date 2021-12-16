Про загрозу попередив Київатодор. Фахівці компанії пояснили, що занепокоєння у них викликало падіння тиску у водогоні.
До теми У центрі Києва просто під час руху авто почав просідати асфальт та утворилося провалля
Настав час ремонту
Комунальники дійшли висновку, що для уникнення подібних ситуацій в майбутньому необхідно повністю замінити частину трубопроводу. Саме тому на зазначеному відрізку і вводяться часткові обмеження. Водночас водіїв попередили, що у разі необхідності рух там перекриють повністю.
Наразі для руху транспорту на бульварі Шевченка відкрита лише третя смуга / Фото Офіційного порталу Києва
Раритетні труби зносилися
На місце викликали бригаду Київводоканалу, яка виявила на бульварі Шевченка, 1 – 3 провал між першою та другою смугами 1,5 метра на 1,5 метра. Його глибина сягає 1,3 метра. Аби захистити водіїв, зону небезпеки обгородили, а відкритою для руху залишили лише третю смугу.
Ремонтники сподіваються впоратися із роботами у мінімальні строки. Вони зауважили, що пошкодження виявили на чавунному трубопроводі діаметром 150 міліметрів, який збудували ще у 1956 році. Відтак, не дивно, що комунікації вже вичерпали свій ресурс. До того ж, за понад пів століття навантаження на них суттєво зросло.
"Портал у пекло" в центрі Києва
- Перший обвал на бульварі Шевченка виник увечері 12 грудня.
- На очах у водіїв асфальт пішов під землю, а вирва під ним миттю наповнилася водою.
- Через це рух в напрямку Хрещатика повністю перекрили, а графік маршрутів тролейбусів та автобусів збився.
- До ранку 13 грудня комунальники впоралися із тимчасовим ремонтом, і рух на аварійній ділянці повністю відновили.