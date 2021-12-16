Про загрозу попередив Київатодор. Фахівці компанії пояснили, що занепокоєння у них викликало падіння тиску у водогоні.

До теми У центрі Києва просто під час руху авто почав просідати асфальт та утворилося провалля

Настав час ремонту

Комунальники дійшли висновку, що для уникнення подібних ситуацій в майбутньому необхідно повністю замінити частину трубопроводу. Саме тому на зазначеному відрізку і вводяться часткові обмеження. Водночас водіїв попередили, що у разі необхідності рух там перекриють повністю.



Наразі для руху транспорту на бульварі Шевченка відкрита лише третя смуга / Фото Офіційного порталу Києва

Раритетні труби зносилися

На місце викликали бригаду Київводоканалу, яка виявила на бульварі Шевченка, 1 – 3 провал між першою та другою смугами 1,5 метра на 1,5 метра. Його глибина сягає 1,3 метра. Аби захистити водіїв, зону небезпеки обгородили, а відкритою для руху залишили лише третю смугу.

Ремонтники сподіваються впоратися із роботами у мінімальні строки. Вони зауважили, що пошкодження виявили на чавунному трубопроводі діаметром 150 міліметрів, який збудували ще у 1956 році. Відтак, не дивно, що комунікації вже вичерпали свій ресурс. До того ж, за понад пів століття навантаження на них суттєво зросло.

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