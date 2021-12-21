Оператор асфальтоукладчика латал клочок, хотя вокруг него лежал мокрый снег, который таял. Качество такой работы бесспорно сомнительно, так как ремонт происходил в абсолютно неблагоприятных для него условиях.
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Из-за перепада температуры асфальт паровал / Скриншот из видео
Традициям не изменяют
Это уже не первый курьезный случай со странным подходом к асфальтированию в Киеве. Так, в августе коммунальщики умудрились положить асфальт вокруг припаркованной машины. Несколько месяцев они якобы не могли найти владельца машины, а потому решили действовать по ситуации.
Асфальт постелили несмотря на то, что вокруг лежал снег / Скриншот из видео
В Киеве во время снегопада стелили асфальт: видео – Внимание! Присутствует нецензурная лексика:
Текст публикации "Большого Киева":
Когда же класть асфальт, если не зимой. И снег не помеха.