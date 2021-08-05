Про інцидент, який стався на проспекті Бажана у Дарницькому районі Києва, написали у спільноті "ХК" у телеграмі. Після кількох днів пошуків власника Ford Fusion комунальники встелили асфальт навколо "американця".

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Майже одразу після цього евакуатор прибрав машину з місця.

Вкладатимуть асфальт вручну

Оголошення про пошук власника Ford розміщували у соцмережах з початку червня. Однак керманич автівки не з'являвся.

Комунальники зверталися до поліції та ЖЕКу, однак правоохоронці казали, що не мають повноважень прибрати авто.

Місцеві мешканці стверджують, що власник машини перебуває за кордоном, тому перегнати транспорт не зміг.

Лише коли дорогу закатали у асфальт, автівка дивним чином зникла. Хтось все ж таки замовив евакуатор та перевіз її на інше місце.

Ми стали заручниками цієї ситуації. Тепер доведеться переробити цю діляночку вручну. Але якість ручної роботи та результати від спецтехніки – зовсім різні поняття,

– розповів у коментарі Kyiv.Media представник підрядної компанії, яка займалася ремонтом дороги.



Як виявилось, машину прибрати все ж таки могли / Фото Kyiv.Media