Не все може працювати у звичайних умовах, – Кличко про ситуацію у Києві

Віталій Кличко вкотре закликав киян не спішити з поверненням додому. Адже наразі не все у столиці функціонує у тому ж режимі, який був до війни.

Комунальники зараз працюють у напруженому режимі. Про це повідомляє 24 канал.

До теми У Києві зараз перебувають понад 10 тисяч переселенців, – Кличко

Ми живемо під час воєнного стану. Важливо робити акцент на тому, що не все може працювати на тих умовах, як ми звикли. Це стосується навантаження на всю систему: комунальну систему, сервіси, які працюють у нашому місті не так гарно, як би хотілося,

– сказав Кличко.

Він зазначив, що це пов'язано з багатьма причинами. Зокрема, браком комунальників. Адже частина працівників евакуювалася, а інша частина – вступила до лав Збройних Сил України.

Кличко запевнив, що ті, які залишилися, роблять все, аби вулиці прибирали вчасно, сміття вивозили, а перебоїв з водопостачанням та електроенергією не було.

До теми дивіться відео про втрати ворога станом на 14 квітня: