Неминучий локдаун, викриття ДБРівців та свавілля маршруточників: головні новини Києва за тиждень

Найближчими днями Київ перейде у червону карантинну зону. Працівники СБУ викрили та затримали двох працівників ДБР за провокацію підкупу прокурора. Представники "маршруточної мафії" атакують посадовців КМДА. Читайте головні новини Києва за тиждень 18 – 22 жовтня

Найголовніші новини Києва за тиждень 18 – 22 жовтня:

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Неминучий локдаун



Ситуація з COVID-19 у Києві погіршується з кожним днем / Фото КМДА

Всередині тижня мер Києва Віталій Кличко оголосив про те, що незабаром Київ може потрапити до червоної карантинної зони, оскільки ситуація з розповсюдженням COVID-19 виходить з-під контролю. 22 жовтня комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела засідання, на якому вирішила, що посилення обмежень можуть бути прийняті на 3 добу після відповідності міста критеріям червоної зони.

За словами очільника міста, майже всі заборони не стосуватимуться щеплених жителів столиці або тих, хто мають свіжий ПЛР-тест з негативним результатом.

Через червону зону заборонять відвідувати:

заклади харчування;

заклади готельної сфери;

установи соціального захисту;

спортзали та фітнес-клуби;

масові заходи;

центри надання адміністративних послуг, Управління праці та соцзахисту, Пенсійного фонду.

Крім того, через погану епідеміологічну ситуацію з 23 жовтня у Києві відправили школярів на канікули. Триватимуть вони до 31 жовтня. Після цього представники місцевої влади або продовжать канікули, або переведуть учнів на дистанційку.

У центрі Києва затримали працівників ДБР



Співробітникам ДБР інкримінують скоєння двох злочинів / Фото СБУ

21 жовтня у Києві на вулиці Симона Петлюри бійці СБУ на гарячому затримали одного з начальників підрозділу та його підлеглого, оперативного співробітника ДБР. Зловмисники, за даними слідства, тиснули на прокурора зі Львівщини та хотіли дати йому 5 тисяч доларів хабара. Після цього правоохоронці збиралися затримати прокурора нібито за вчинення ним злочину.

Передавати гроші ДБРівці збиралися за допомогою посередника, який також є фігурантом провадження.

У Державному бюро розслідувань стверджують, що не збираються допомагати зловмисникам та обіцяють відсторонити керівників затриманих від роботи на час розслідування справи.

22 жовтня фігурантам провадження оголосили про підозру. Їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Обшуки у КМДА продовжуються

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Кожного дня впродовж тижня поліцейські, співробітники СБУ та прокурори проводили обшуки у комунальних закладах столиці та шукали докази злочинної діяльності посадовців КМДА.

18 жовтня слідчі приїхали до Шулявського мосту, аби відшукати порушення норм будівництва конструкції. Кримінальне провадження, яке розслідують правоохоронці, стосується падіння двох опор освітлення у грудні 2020 року.

19 та 20 жовтня представники СБУ прийшли з обшуками до Київтеплоенерго. Правоохоронці кілька разів наголошували, що жодним чином не зривали роботу комунального підприємства, а кримінальне провадження відкрили за матеріалами аудиту КМДА.

Керівника Київтеплоенерго підозрюють у службовій недбалості, а колишньому очільнику компанії-підрядника інкримінують заволодіння 1,5 мільйона гривень під час ремонту тепломережі на вулиці Антонова.



Обшуки у посадовців КМДА тривали кожного дня / Фото прокуратури Києва

21 жовтня поліцейські проводили слідчі дії в офісі КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району". За даними слідства, комунальники впродовж 2020 – 2021 років нібито закупали пальне за завищеною ціною. Скільки збитків чиновники нібито нанесли місту, поліцейські не знають.

Також 21 жовтня про підозру у скоєнні злочину повідомили керівнику муніципальної варти Києва Ігорю Марі. Його звинувачують у причетності до закупівель спецодягу для бійців за нібито завищеною ціною. У СБУ стверджують, що йдеться про купівлі товарів у приватного підприємства впродовж 2019 – 2020 років, коли Марі не був очільником відомства.

У муніципальній варті у відповідь на повідомлення про підозру своєму керівнику опублікували переговори свого юриста з прокурором. З розмови виходить, що прокурори знали про те, що посадовець фізично не міг підписувати документи про закупівлі, однак все ж зробили його фігурантом справи.

Дивіться відео переговорів юриста муніципальної варти з прокурором:

Закінчили трудовий тиждень правоохоронці 22 жовтня обшуками у Київському бюро техінвентаризації. Посадовці БТІ нібито привласнили мільйони гривень, які мали піти на закупівлю послуг з обробки даних.

Протистояння "маршруточної мафії" та влади

До теми У КМДА показали, як "маршруточна мафія" вигравала конкурси на перевезення киян

Після того, як влада Києва достроково розірвала договори про перевезення пасажирів з кількома фірмами за порушення правил, представники кількох фірм пішли в інформаційну та фізичну атаку проти посадовців КМДА.

19 жовтня на кінцевій зупинці 555 маршрутки відбулися криваві розбірки. Представники компанії "Авен-Єзер" напали на працівників фірми "Транссіті". Останні поставили на маршрути нові автобуси та тимчасово зайняли місце конкурентів. Співвласник скандальної компанії увірвався до автобуса та почав всім погрожувати. Згодом на місце події прибули майже 20 тітушок, які з ножами та стріляниною вчинили справжню бойню.

Кількох потерпілих внаслідок нападу госпіталізували.

Після цієї події представники "Авен-Єзер" разом з "Ярославь Авто" звинуватили заступника Кличка Костянтина Усова у вимаганні хабарів. Цю інформацію розганяли у численних спільнотах у телеграмі.



Маршрутники борються за право возити пасажирів на застарілих автобусах / Фото Костянтина Усова

Крім того, перевізники привозили до КМДА кілька нових автобусів, намагаючись показати, що "їм не дають працювати". Водії цих транспортних засобів отримали штрафи за блокування проїзду смугою для громадського транспорту, а у КМДА опублікували документи з конкурсів. Згідно з офіційними паперами, перевізники обіцяли перевозити пасажирів у новеньких автобусах 2019 року випуску. Натомість після перемоги на маршрути випускали застарілі транспортні засоби.