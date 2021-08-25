Немовля відвезли в Охматдит: з’явились подробиці ДТП з автобусом "Кишинів – Москва"

У аварії, яка трапилась у Києві вночі 25 серпня, постраждали діти й навіть немовля – його терміново відвезли в Охматдит. Загалом в автобусі "Кишинів – Москва" постраждало 7 людей, одна жінка зламала руку.

Всі вони перебувають у лікарні. Більшість з постраждалих отримали чисельні забої.

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Автобус вилетів на тротуар

Як розповіли в поліції, за попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням та вилетів на тротуар. Автобу впав на узбіччя, інформує ТСН.

Патрульні, які першими прибули на місце аварії, вибили лобове скло та вирвали аварійні люки, після чого почали евакуацію людей з автобуса: і дітей, і дорослих.

Під час евакуації пасажирів було виявлено новонароджену дитину, якій необхідна була допомога лікарів, але часу на очікування не було, було прийнято рішення доправити її до лікарні Охматдит екіпажем поліції,

– розповіли у поліції.

До приїзду швидкої людям надавали допомогу

До приїзду людям, які потребували допомоги, було надано необхідну домедичну допомогу та психологічну підтримку.

Поліцейські перевірили стан водія на вміст алкоголю. Драгер показав, що чоловік був тверезий.