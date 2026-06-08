Вибух на терміналі "Нової пошти" у Києві: правоохоронці затримали підозрюваного

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, причетного до вибуху на поштовому терміналі у Києві. Підозрюваний із Запорізької області відправив посилку з боєприпасами для скиду з БпЛА.

Про це 8 червня повідомили у Службі безпеки України та Київській міській прокуратурі.

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Що вибухнуло на "Новій пошті" 5 червня?

Правоохоронці повідомили, що вибух прогримів вранці 5 червня під час розвантаження посилок у поштовому терміналі на Оболоні. Одна з них здетонувала.

За даними слідства, у тій посилці були осколкові боєприпаси для скиду з дронів. Порушивши правила безпеки, 35-річний уродженець Донеччини відправив посилку поштою із Запорізької області у Пущу Водицю.

Після встановлення особи відправника та обставин розслідування злочину перекваліфікували на "незаконне поводження з боєприпасами". А фігуранта затримали за місцем проживання на Запоріжжі. Під час обшуків у його мобільному телефоні виявили дані про вміст посилки та її відправлення, уточнили в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,

– повідомили у прокуратурі столиці.

Наслідки вибуху та затримання фігуранта / Фото СБУ, Київської міської прокуратури

Слідство триває. У разі доведення провини підозрюваному у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами може загрожувати до 7 років ув'язнення

Нагадаємо, що внаслідок детонації посилки на сортувальному центрі "Нової пошти" 5 червня загинув 58-річний працівник Іван Жарий. Ще двоє співробітників 41 та 37 років постраждали. Тоді компанія повідомляла, що роботу сортувального депо було призупинено.