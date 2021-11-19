На очах у маленького сина: киянка на 9 місяці вагітності померла від наркотиків
19 листопада 2021 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:"Всевидюче око"
Жінка вживала медичні препарати у той час, коли у квартирі перебував хлопчик років 4 – 6. Вона померла внаслідок передозування.
Про моторошний випадок, який стався в одній з квартир Києва, повідомили у соцмережах. У поліції Києва інцидент наразі ніяк не прокоментували.
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За непідтвердженими даними, жінка вживала заборонені речовини разом зі своїм чоловіком.
До народження другої дитини лишалося мало часу
Вагітна киянка померла від передозування / Фото "Всевидюче око"
- Вагітна та її чоловік вжили метадон та лягли спати.
- За кілька годин після цього чоловік прокинувся та побачив свою кохану на підлозі без ознак життя.
- Медики швидкої, які прибули на виклик власника квартири, не змогли реанімувати жінку.
- Вона перебувала на 9 місяці, а через кілька тижнів мала народжувати другу дитину.
За заходами з врятування власної матері та тим, як вона вживала наркотики, спостерігав перший син пари. Він, скоріш за все, дивився мультики у тій самій кімнаті, де померла жінка.