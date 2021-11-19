На очах у маленького сина: киянка на 9 місяці вагітності померла від наркотиків

Жінка вживала медичні препарати у той час, коли у квартирі перебував хлопчик років 4 – 6. Вона померла внаслідок передозування.

Про моторошний випадок, який стався в одній з квартир Києва, повідомили у соцмережах. У поліції Києва інцидент наразі ніяк не прокоментували.

Дивіться також Вбив і викинув ноги у смітник на Дружби народів: в поліції розкрили деталі моторошної розправи

За непідтвердженими даними, жінка вживала заборонені речовини разом зі своїм чоловіком.

До народження другої дитини лишалося мало часу



Вагітна киянка померла від передозування / Фото "Всевидюче око"

Вагітна та її чоловік вжили метадон та лягли спати.

За кілька годин після цього чоловік прокинувся та побачив свою кохану на підлозі без ознак життя.

Медики швидкої, які прибули на виклик власника квартири, не змогли реанімувати жінку.

Вона перебувала на 9 місяці, а через кілька тижнів мала народжувати другу дитину.

За заходами з врятування власної матері та тим, як вона вживала наркотики, спостерігав перший син пари. Він, скоріш за все, дивився мультики у тій самій кімнаті, де померла жінка.