В очікуванні локдауну перевізники підняли ціни на проїзд у маршрутках Київщини

Приватні компанії, які займаються приміськими пасажирськими перевезеннями серйозно підняли ціни на проїзд. Загалом в Україні тарифи зросли на 20%.

Стосуються зміни й Київської області. За словами виконавчого директора асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексія Павленка, у вересні на деяких маршрутах вартість проїзду зросла на 3 гривні.

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Рішення про подорожчання проїзду було прийняте ще влітку.

"Зимові тарифи" перед локдауном

За словами Павленка, нічого страшного не сталося – перевізники лише вирішили увійти у зимовий сезон з новими тарифами.

Подорожчав проїзд у деяких районах на різні суми. В одному районі ціни збільшилися на 3 гривні, в іншому – на 1.

Керівник "Автоперевізників Київщини" також стверджує, до кінця року подорожчання не очікують.



Зазвичай вартість проїзду переглядають під кінець року, але у 2021-му вирішили зробити це раніше, адже очікують локдаун. Ми вирішили переглянути тариф, щоб вийти в осінь, "перевзути" гуму, підготувати машини й закупити паливо,

– зазначив Павленко.

Також представник перевізників каже, що наступного разу тарифи на проїзд на міжміські маршрути Київщини переглядатимуть у жовтні 2022 року. Якщо, звісно, не станеться нічого непередбачуваного типу девальвації гривні.