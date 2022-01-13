В "Охматдиті" врятували дитину, яка проковтнула 7 магнітних кульок

У столичному "Охматдиті" медики врятували 1,5-дівчинку, яка проковтнула одразу сім магнітних кульок. До лікарні дитина потрапила 10 січня.

Батьків насторожило те, що протягом кількох днів маленьку Мілану нудило. Спершу вони подумали, що донька отруїлася, однак все виявилося набагато гірше.

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Бомба сповільненої дії

Коли лікарі зробили дівчинці рентген, то побачили, що одна з кульок залишилася у шлунку, а друга – у кишці. Решта магнітів притяглися один до одного і прорвали тканини органів. Зокрема, кишківник дівчинки був пошкоджений аж у трьох місцях.

Життя рятували на операційному столі

З'ясувавши, у чому причина, лікарі негайно прооперували Мілану й дістали усі магніти. Виявилося, що небезпечні кульки малеча поцупила з іграшкового кубика старшої сестри. Зараз маленька пацієнтка ще лікується у відділенні інтенсивної терапії, оскільки потребує відновлення організму.