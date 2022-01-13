Батьків насторожило те, що протягом кількох днів маленьку Мілану нудило. Спершу вони подумали, що донька отруїлася, однак все виявилося набагато гірше.

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Бомба сповільненої дії

Коли лікарі зробили дівчинці рентген, то побачили, що одна з кульок залишилася у шлунку, а друга – у кишці. Решта магнітів притяглися один до одного і прорвали тканини органів. Зокрема, кишківник дівчинки був пошкоджений аж у трьох місцях.

Життя рятували на операційному столі

З'ясувавши, у чому причина, лікарі негайно прооперували Мілану й дістали усі магніти. Виявилося, що небезпечні кульки малеча поцупила з іграшкового кубика старшої сестри. Зараз маленька пацієнтка ще лікується у відділенні інтенсивної терапії, оскільки потребує відновлення організму.