Родителей насторожило то, что в течение нескольких дней маленькую Милану тошнило. Сперва они подумали, что дочь отравилась, однако все оказалось гораздо хуже.

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Бомба замедленного действия

Когда врачи сделали девочке рентген, то увидели, что один из шариков остался в желудке, а второй – в кишке. Остальные магниты притянулись друг к другу и прорвали ткани органов. В частности, кишечник девочки был поврежден аж в трех местах.

Жизнь спасали на операционном столе

Выяснив, в чем причина, врачи немедленно прооперировали Милану и достали все магниты. Оказалось, что опасные шарики малышка стащила из игрушечного кубика старшей сестры. Сейчас маленькая пациентка еще лечится в отделении интенсивной терапии, поскольку нуждается в восстановлении организма.