Отримують удвічі більше ніж місто, – активіст про зловживання київських евакуаторів
Джерело:24 канал
У Києві за евакуацією машин місто у 2020 році отримало лише 5 мільйонів, коли ж приватні орендарі – 35 мільйонів. Саме тому приватникам вигідно евакуйовувати авто, а не виписувати штрафи.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив громадський активіст Андрій Кулібаба. Він вважає, що приватні орендарі зробили бізнес на столичних авто, адже евакуйовують їх занадто часто.
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Скільки платять за неправильне паркування
Активіст зазначив, що за третій квартал 2020 року у Києві було евакуйовано 17 000 автомобілів. Водночас розподіл штрафу містом та приватним евакуатором різниться.
Штраф, який забере собі місто, обійдеться киянину в 700 гривень, проте послуги евакуатора становлять 1 270 гривень. Це майже вдвічі більше ніж сам штраф,
– розповів Кулібаба.
За його словами, тариф є економічно обґрунтованим як для комунального підприємства. Проте проблема не в сумах, а в евакуаційних службах.
Конкурсу приватних орендарів не було
Активіст розповів, що ніякого відкритого конкурсу між приватними фірмами не було. Зокрема й попереднього етапу, коли певні компанії могли би підготуватися.
"Зараз відбувається така собі паркувальна реформа у Києві. Якщо ми хочемо зробити її якісною, то це має бути точно з конкурсами, із запрошенням якнайбільше перевізників і що найважливіше – з найкращою ціною для можливої рентабельності, щоб кияни не переплачували", – заявив він.
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Є евакуація – нема штрафів
Активіст певен, що процес евакуації є хорошим, адже дозволяє звільняти велодоріжки та тротуари від машин, які неправильно припарковані. Проте акценти змістили.
Усе це не є сервісом, який надає комфорт місту, пішоходам чи велосипедстам. Це скоріш бізнес для приватників. Ситуація переросла в перебільшену форму,
– пояснив Кулібаба.
Які шляхи розв'язання проблеми
Активіст вважає, що насамперед авто не мають забирати, коли воно не заважає проїзду або ж не перекриває тротуар чи велодоріжку. Також варто:
- зменшити тариф для приватних перевізників, щоб вони не заробляли великі суми;
- зробити систему попереджень, коли водій удруге порушує правила.
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