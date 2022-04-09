В ОВА пояснили звуки вибухів у Києві: розміновують звільнені міста

Жителі Києва 9 квітня чують звуки вибухів. В ОВА пояснили, що триває розмінування звільнених від окупантів населених пунктів Київщини.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону прокоментував вибухи, які 9 квітня чують жителі столиці, повідомляє 24 канал.

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Триває розмінування Київщини

Сьогодні (9 квітня – 24 канал) ведуть роботи з розмінування Київської області,

– зазначив Павлюк.

За його словами, від ранку до вечора працюють 17 груп, в які входять 87 спеціалістів зі всієї України. "Щоб у максимально короткі терміни розмінувати населені пункти, дороги і забезпечити безпеку", – пояснив глава ОВА.

Станом на 8 квітня вже розмінували 127 гектарів, 292 об'єкти та 70 кілометрів доріг. Приблизно 9 400 боєприпасів знайшли та знешкодили.

Вибухи, які чули кияни, – знищення боєприпасів, які не підірвалися. Їх проводять у визначених місцях, якомога далі від населених пунктів.

Павлюк також заявив, що у столиці ще довго чутимуть такі вибухи, бо російських снарядів ще дуже багато.

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