Палив квартири, натравлював пса: чоловіка, який тероризував сусідів на Оболоні, посадили у СІЗО

У Києві після численних скарг сусідів запроторили до слідчого ізолятора агресивного чоловіка. Тривалий час він тероризував цілий будинок і вигадував найжорстокіші помсти.

Зокрема, зловмисник підпалював людям квартири, двері й натравлював бійцівського пса на домашніх улюбленців. При цьому місцева поліція бездіяла.

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Назад у 90-ті

Конфлікт між Сергієм Корнієнком та іншими мешканцями будинку почався через паркомісця. Згодом, кажуть потерпілі сусіди, ситуація почала нагадувати 90-ті роки. Адже кривдник влаштовував підпали, вимагав гроші і взагалі зробив життя у власних квартирах нестерпним. Один чоловік через неадеквата навіть був змушений винайняти житло.

За словами Тараса, Корнієнко обрав його собі у жертви через встановлення камер відеоспостереження. Після цього зловмисник побив сусіда, обмалював йому двері й вдався до погроз.



Через витівки Корнієнка згоріла чужа квартира / Скриншот відео

Влаштовує смертельні пастки

У квітні стаффордширський тер'єр Корнієнка, якого він часто вигулює без повідця та намордника, загриз маленького песика чихуахуа. Тоді поліція лише провела з горе-господарем бійцівського собаки бесіду й відпустила.

Згодом дійшло до того, що Корнієнко зі спільниками почав підпалювати двері в під'їзді. Через такі витівки дехто залишився без даху над головою.

Вони підпалюють колесо, обливають його сумішшю, підпалюють і підпирають чимось двері у під’їзді. Так у будинку вже згоріла ціла квартира,

– обурився Тарас.

Поліція "прозріла"

Правоохоронці довго ніяк не реагували на дебоші Корнієнка. Однак все нарешті змінилося, коли на гарячому спіймали одного з його спільників по підпалах. Зловмисник розповів, хто замовляв у нього таку "роботу" і тим самим вивів на слід цілого злочинного угруповання.

Його членом був і сам Корнієнко. Під час обшуків у нього виявили підробне посвідчення правоохоронця, багато телефонів і цілу добірку відеороликів з фіксуванням підпалів. Зрештою справу скерували до суду.



Неадекватний сусід обмалював двері іншому мешканцю через камери відеонагляду / Скриншот відео

Плакав і божився

На засіданні агресивний сусід показово намагався плакати на камеру й запевняв, нібито його оббрехали. Підозрюваного помістили до слідчого ізолятора, однак дозволили вийти під заставу у 180 тисяч гривень. Зараз правоохоронці перевіряють причетність Корнієнка до ще 10 злочинів. Тим часом сусіди побоюються, що якщо їхній кривдник опиниться на волі, то його помста стане ще лютішою.

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Потрощені авто й нажахані люди: подібна історія з горе-сусідом

На вулиці Круглоуніверситетській чоловік влаштував справжній переполох раптовим нападом люті. Інцидент трапився 13 листопада. Мешканець квартири на 9 поверсі почав викидати з вікна пляшки, банки та інші важкі речі й потрощив три чужих авто. Крім того, тротуаром у цей час проходили люди, яким все це могло впасти на голову.