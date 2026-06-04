У Києві демонтували пам'ятник Булгакову

Удень 4 червня стало відомо, що в Києві знесли пам'ятник Булгакову. Він з 2007 року стояв на Андріївському узвозі біля Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова.

Про це повідомили в КМДА.

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Чому знесли пам'ятник Булгакову в Києві?

У КМДА пояснили, що рішення про усунення пам'ятника з публічного простору столиці Київрада ухвалила 18 грудня 2025 року.

Підставою для демонтажу став фаховий висновок Українського інституту національної пам'яті щодо належності об'єктів, присвячених російському письменнику Михайлу Булгакову, до символіки російської імперської політики. Висновок підготовлено відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії",

– написали там.

Відповідно до висновку, "постать Михайла Булгакова включена до переліку осіб, яких російська пропаганда використовує для глорифікації російської імперської політики, а пов'язані з ними об'єкти підлягають усуненню з публічного простору".

Ведуча Суспільного Катерина Некреча оприлюднила відео, де помітно, як представники комунальних служб вантажать пам'ятник у транспорт.

Момент знесення пам'ятника Булгакову в Києві: дивіться відео

Проте монумент не знищать, а передадуть на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая. Раніше вона попросила передати їй роботу батька для особистого зберігання.

Слід сказати, що пам'ятник довго стояв замотаний у біле.

У музеї знесення поки не коментували.