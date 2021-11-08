Паркуватися та їздити за е-квитком стане зручніше: киянам покращили додаток "Київ цифровий"

Киянам стала доступною нова версія додатку "Київ цифровий". Вона передбачає спрощення користування е-квитком та паркування транспорту.

Про оновлення застосунку киянам повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич. За його словами, остання версія "Києва цифрового" має підвищити культуру паркування у столиці, а також зробити онлайн-сервіси більш зручними для жителів міста.

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У додатку з'явився таймер для автоматичного завершення паркування

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко у себе в фейсбук пояснив, що тепер столичні водії зможуть одразу запланувати точний час завершення паркування.

За 15 хвилин до цього застосунок надсилатиме пуш-повідомлення з попередженням, що паркування закриється. Користувач зможе або змінити час автоматичного завершення, або скасувати його та завершити паркування самостійно.

Водії, які завершуватимуть паркування самостійно, щогодини будуть отримувати сповіщення про активне паркування.

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QR-квитки не треба буде підтверджувати галочкою

Вам потрібно лише просканувати квиток на валідаторі. Коли застосунок отримає інформацію про використання квитка, на екрані з'явиться час використання та кнопка "Показати контролеру", щоб можна було швидко надати квиток для перевірки за потреби,

– пояснив Половинко.

Через дві години після використання квиток автоматично зникне з екрану. Однак запис про його використання та квитанція збережуться у стрічці новин.

Крім того, у КМДА наголосили, що програмісти удосконалили низку екранів та прискорили роботу деяких сервісів. Завантажити нову версію застосунку жителі Києва можуть в App Store або Google Play.

Текст публікації Петра Оленича:

Прийшов час оновити "Київ цифровий"!

Разом із командою "Київ цифровий" та профільним заступником голови КМДА Костянтином Усовим підвищуємо культуру паркування в місті та вдосконалюємо сервіси для зручності киян.

У новій версії "Київ цифровий" команда зробила простішим сервіс QR-квитків та додала таймер для автоматичного завершення паркування. Більше не потрібно хвилюватись, що ви забули закінчити паркування.

Зручна система паркування та сучасні інструменти для її оплати – один із векторів розвитку "розумних міст" і Києва в тому числі.

Не забудьте оновити застосунок у App Store або Google Play!

Текст публікації Олега Половинка:

У "Київ цифровий" з'явився таймер для автоматичного завершення паркування та зникла галочка "Квиток проскановано"

Основою всіх наших оновлень є фідбек. Повний перехід на е-квиток зафіксував користувацьку історію, яка плутала людей. То ж ми спростили сценарій оплати проїзду QR-квитками і вдосконалили функціонал "Квиток проскановано".

Окрім того, ми круто оновили сервіс погодинного паркування, тепер користувачі не забуватимуть завершувати свої паркування.

Таймер для автоматичного завершення паркування

Відтепер водії можуть запланувати точний час завершення свого паркування. За 15 хвилин до автоматичного завершення застосунок надсилає пуш-повідомлення з попередженням, що паркування закриється. Водій може змінити час автоматичного завершення або скасувати його та завершити паркування самостійно.

Водії, які завершують паркування самостійно, можуть отримувати щогодинні нагадування про активне паркування.

Більше не потрібно тиснути на галочку підтвердження після валідації QR-квитка.

Вам потрібно лише просканувати квиток на валідаторі. Коли застосунок отримає інформацію про використання квитка, на екрані з'явиться час використання та кнопка "Показати контролеру", щоб можна було швидко надати квиток для перевірки за потреби.

За 2 години після використання квиток автоматично видалиться з екрану. Запис про використання квитка та квитанція будуть збережені в стрічці новин.

Також у застосунку додали відео-інструкцію, як оплатити проїзд у наземному транспорті. Користувачі можуть переглянути відео, щоб правильно сканувати квиток на валідаторі.

Здавалось би, це невеликі доопрацювання, які за тиждень стануть нормою. Проте всі вони побудовані на сотнях користувацьких повідомлень і саме в цьому полягає цінність.

Оновлюйте застосунок та пишіть відгуки!