Пасажирка опинилася в багажнику: на Київщині у жахливій ДТП загинули 3 людей

На трасі поблизу виїзду з Білої Церкви 18 вересня Cherry Amulet потрапив у ДТП. У результаті загинули 3 пасажири автівки.

Ввечері 18 вересня до поліції надійшло повідомлення про аварію, яка трапилась на трасі поблизу виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди.

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Деталі смертельної аварії

На місце інциденту одразу прибула група патрульних. Медики розповіли поліцейським, що в результаті ДТП загинули 3 людей.

Зі слів 72-річного водія автомобіля Cherry Amulet, він не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Там автівка зіткнулася з деревом.



На Київщині сталася смертельна аварія / Фото Нацполіції

Удар був настільки сильним, що одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автомобіля. На жаль, жінка загинула на місці події. Її особу досі встановлюють правоохоронці.

Серед загиблих також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш.

Слідчі зазначили, що визначать правову кваліфікацію інциденту згодом.



Внаслідок ДТП пасажирка опинилася в багажнику / Фото Нацполіції

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