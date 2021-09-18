Пасажирка опинилася в багажнику: на Київщині у жахливій ДТП загинули 3 людей
Джерело:Нацполіція
На трасі поблизу виїзду з Білої Церкви 18 вересня Cherry Amulet потрапив у ДТП. У результаті загинули 3 пасажири автівки.
Ввечері 18 вересня до поліції надійшло повідомлення про аварію, яка трапилась на трасі поблизу виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди.
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Деталі смертельної аварії
На місце інциденту одразу прибула група патрульних. Медики розповіли поліцейським, що в результаті ДТП загинули 3 людей.
Зі слів 72-річного водія автомобіля Cherry Amulet, він не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Там автівка зіткнулася з деревом.
На Київщині сталася смертельна аварія / Фото Нацполіції
Удар був настільки сильним, що одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автомобіля. На жаль, жінка загинула на місці події. Її особу досі встановлюють правоохоронці.
Серед загиблих також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш.
Слідчі зазначили, що визначать правову кваліфікацію інциденту згодом.
Внаслідок ДТП пасажирка опинилася в багажнику / Фото Нацполіції
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