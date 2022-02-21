Перед російським посольством у Києві поставили 11 зламаних дверей: фото акції

На Повітрофлотському проспекті, перед посольством Росії, відбулась акція на підтримку кримських політв'язнів. Там встановили 11 зламаних дверей. Вони символізують життя громадянських журналістів та кримських татар.

Мистецька акція протесту відбулась 21 лютого. Крім Києва, її організовують у період з 21 по 26 лютого під час Тижня спротиву окупації Криму перед посольствами Росії у Варшаві та біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

До теми Київ не покинемо, – Меджліс кримськотатарського народу про загрозу нападу Росії



Триває Тиждень спротиву окупації Криму / Дар'я Вереньова, 24 канал

Що символізує інсталяція

Акція підтримки кримських татар у Києві відбулася в межах міжнародного проєкту "Крим, 5-та ранку". Авторка ідеї Оксана Гончар розповіла, що зламані двері є центральним візуальним образом вуличного перформансу. За її словами, сотні кримських татар постійно чекають, коли їхні двері зламають.

"Спецслужби не стукають у двері, чомусь завжди хочуть їх вибити. Роблять це о п'ятій ранку – коли люди особливо беззахисні та не можуть розраховувати на допомогу адвокатів чи розголос в медіа", – розповіла Гончар.



Тарас Тополя / Фото Дар'я Вереньова, 24 канал



Ірина Славінська та Тарас Тополя / Фото Дар'я Вереньова, 24 канал



У Києві відбулась акція на підтримку кримських татар / Фото Дар'я Вереньова, 24 канал

Хто долучився до акції

Під час відкриття інсталяцій відбулись читання уривків п'єси "Крим, 5-та ранку". Участь в акції взяли музикант Тарас Тополя, журналіст Юрій Макаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, солістки групи Dakh Daughters.

Наразі Росія за вигаданими звинуваченнями у терористичній чи диверсійній діяльності переслідує 130 українців у тимчасово окупованому Криму.



Рефат Чубаров / Фото Дар'я Вереньова, 24 канал



Акцію проведуть у Варшаві та Берліні / Фото Дар'я Вереньова, 24 канал

Черговий незаконний вирок для кримських татар

У Росії до 11 років колонії суворого режиму засудили 2 кримських татар – Вадима Бектемирова та Зекір'ю Муратова. Їх звинуватили у причетності до організації Хізб ут-Тахрір, яку окупанти визнали екстремістською.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що для Зекір'ї Муратова вирок фактично є довічним, оскільки він має хронічні захворювання та групу інвалідності.