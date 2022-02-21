Перед российским посольством в Киеве поставили 11 сломанных дверей: фото акции

На Воздухофлотском проспекте, перед посольством России прошла акция в поддержку крымских политзаключенных. Там установили 11 сломанных дверей. Они символизируют жизнь гражданских журналистов и крымских татар.

Художественная акция протеста состоялась 21 февраля. Кроме Киева, ее организовывают в период с 21 по 26 февраля во время Недели сопротивления оккупации Крыма перед посольствами России в Варшаве и у Бранденбургских ворот в Берлине.

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Продолжается Неделя сопротивления оккупации Крыма / Дарья Веренева, 24 канал

Что символизирует инсталляция

Акция поддержки крымских татар в Киеве состоялась в рамках международного проекта "Крым, 5 утра". Автор идеи Оксана Гончар рассказала, что сломанные двери является центральным визуальным образом уличного перформанса. По ее словам, сотни крымских татар постоянно ждут, когда их дверь взломают.

"Спецслужбы не стучат в дверь, почему-то всегда хотят их выбить. Делают это в пять утра – когда люди особенно беззащитны и не могут рассчитывать на помощь адвокатов или огласку в медиа", – рассказала Гончар.



Тарас Тополя / Фото Дарья Веренева, 24 канал



Ирина Славинская и Тарас Тополя / Фото Дарья Веренева, 24 канал



В Киеве состоялась акция в поддержку крымских татар / Фото Дарья Веренева, 24 канал

Кто присоединился к акции

Во время открытия инсталляций состоялись чтения отрывков пьесы "Крым, 5 утра". Участие в акции приняли музыкант Тарас Тополя, журналист Юрий Макаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, солистки группы Dakh Daughters.

Сейчас Россия по вымышленным обвинениям в террористической или диверсионной деятельности преследует 130 украинцев во временно оккупированном Крыму.



Рефат Чубаров / Фото Дарья Веренева, 24 канал



Акцию проведут в Варшаве и Берлине / Фото Дарья Веренева, 24 канал

Очередной незаконный приговор для крымских татар

В России к 11 годам колонии строгого режима приговорили 2 крымских татар – Вадима Бектемирова и Зекирью Муратова. Их обвинили в причастности к организации Хизб ут-Тахрир, которую оккупанты признали экстремистской.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что для Зекирьи Муратова приговор фактически является пожизненным, поскольку он имеет хронические заболевания и группу инвалидности.