Художественная акция протеста состоялась 21 февраля. Кроме Киева, ее организовывают в период с 21 по 26 февраля во время Недели сопротивления оккупации Крыма перед посольствами России в Варшаве и у Бранденбургских ворот в Берлине.

К теме Киев не оставим, – Меджлис крымскотатарского народа об угрозе нападения России

Что символизирует инсталляция

Акция поддержки крымских татар в Киеве состоялась в рамках международного проекта "Крым, 5 утра". Автор идеи Оксана Гончар рассказала, что сломанные двери является центральным визуальным образом уличного перформанса. По ее словам, сотни крымских татар постоянно ждут, когда их дверь взломают.



Продолжается Неделя сопротивления оккупации Крыма / Дарья Веренева, 24 канал

"Спецслужбы не стучат в дверь, почему-то всегда хотят их выбить. Делают это в пять утра – когда люди особенно беззащитны и не могут рассчитывать на помощь адвокатов или огласку в медиа", – рассказала Гончар.



Тарас Тополя / Фото Дарья Веренева, 24 канал



Ирина Славинская и Тарас Тополя / Фото Дарья Веренева, 24 канал



В Киеве состоялась акция в поддержку крымских татар / Фото Дарья Веренева, 24 канал

Кто присоединился к акции

Во время открытия инсталляций состоялись чтения отрывков пьесы "Крым, 5 утра". Участие в акции приняли музыкант Тарас Тополя, журналист Юрий Макаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, солистки группы Dakh Daughters.

Обратите внимание! Сейчас Россия по вымышленным обвинениям в террористической или диверсионной деятельности преследует 130 украинцев во временно оккупированном Крыму.



Рефат Чубаров / Фото Дарья Веренева, 24 канал



Акцию проведут в Варшаве и Берлине / Фото Дарья Веренева, 24 канал

Очередной незаконный приговор для крымских татар

В России к 11 годам колонии строгого режима приговорили 2 крымских татар – Вадима Бектемирова и Зекирью Муратова. Их обвинили в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую оккупанты признали экстремистской.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что для Зекирьи Муратова приговор фактически является пожизненным, поскольку он имеет хронические заболевания и группу инвалидности.