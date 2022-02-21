Мистецька акція протесту відбулась 21 лютого. Крім Києва, її організовують у період з 21 по 26 лютого під час Тижня спротиву окупації Криму перед посольствами Росії у Варшаві та біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

До теми Київ не покинемо, – Меджліс кримськотатарського народу про загрозу нападу Росії



Триває Тиждень спротиву окупації Криму / Дар'я Вереньова, 24 канал

Що символізує інсталяція

Акція підтримки кримських татар у Києві відбулася в межах міжнародного проєкту "Крим, 5-та ранку". Авторка ідеї Оксана Гончар розповіла, що зламані двері є центральним візуальним образом вуличного перформансу. За її словами, сотні кримських татар постійно чекають, коли їхні двері зламають.

"Спецслужби не стукають у двері, чомусь завжди хочуть їх вибити. Роблять це о п'ятій ранку – коли люди особливо беззахисні та не можуть розраховувати на допомогу адвокатів чи розголос в медіа", – розповіла Гончар.



Тарас Тополя / Фото Дар'я Вереньова, 24 канал



Ірина Славінська та Тарас Тополя / Фото Дар'я Вереньова, 24 канал



У Києві відбулась акція на підтримку кримських татар / Фото Дар'я Вереньова, 24 канал

Хто долучився до акції

Під час відкриття інсталяцій відбулись читання уривків п'єси "Крим, 5-та ранку". Участь в акції взяли музикант Тарас Тополя, журналіст Юрій Макаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, солістки групи Dakh Daughters.

Зверніть увагу! Наразі Росія за вигаданими звинуваченнями у терористичній чи диверсійній діяльності переслідує 130 українців у тимчасово окупованому Криму.



Рефат Чубаров / Фото Дар'я Вереньова, 24 канал



Акцію проведуть у Варшаві та Берліні / Фото Дар'я Вереньова, 24 канал

Черговий незаконний вирок для кримських татар

У Росії до 11 років колонії суворого режиму засудили 2 кримських татар – Вадима Бектемирова та Зекір'ю Муратова. Їх звинуватили у причетності до організації Хізб ут-Тахрір, яку окупанти визнали екстремістською.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що для Зекір'ї Муратова вирок фактично є довічним, оскільки він має хронічні захворювання та групу інвалідності.