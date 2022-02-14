Переможниця Miss Ukraine Universe Ганна Неплях вдруге за тиждень потрапила у ДТП

Модель з Дніпра їхала в таксі у Києві, яке потрапило в аварію на мосту. Раніше Ганна Неплях розбила свій Mercedes.

Про інцидент Міс Україна – Всесвіт розповіла в сторіс в інстаграмі. Аварія сталася 13 лютого в Києві на мосту.

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Автопригода в Києві

За словами 27-річної моделі, вона їхала на пасажирському сидінні в таксі, коли відбулося зіткнення. У машину врізався вантажівка на мосту в Києві.

У цей період столичні дороги були в заторах, тож чекати інше авто було б довго. На щастя, дівчину підібрали інші водії, які й підвезли в потрібному напрямку.



У київське таксі врізалася вантажівка на мосту / Фото зі сторіс

Ганна Неплях не постраждала після автопригоди. Вона навіть пожартувала, що варто би зупинитися тому, хто її "зурочив".

Підписники в соцмережах порекомендували дівчині збавити темпи життя. Мовляв, слід взяти собі вихідний, відпочити та поміркувати над тим, що відбувається довкола.



У соцмережах Ганні Неплях запропонували взяти вихідний та відпочити / Скриншот зі сторіс

Інша аварія з Ганною Неплях

Українська модель Ганна Неплях родом з Дніпра. Перемогла в конкурсі "Міс Україна – Всесвіт" 2021 року та "Міс Інтерконтиненталь Україна" 2017 року.

Miss Ukraine Universe 2021 нещодавно розбила в Києві свій Mercedes. Інцидент стався 8 лютого, про це дівчина розповіла в своєму інстаграмі.



Ганна Неплях розбила авто за майже 2 мільйони у Києві / Скриншот зі сторіс блогерки

Як зауважила Ганна Неплях, вона якраз розвертала автомобіль, але зачепилася бампером. Унаслідок маневру бампер в автомобілі за майже 2 мільйони гривень відірвався.

Згодом авто забрав евакуатор. Модель зізналася, що "кайфує за кермом", але водіння – не її стихія.

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