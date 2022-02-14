Переможниця Miss Ukraine Universe Ганна Неплях вдруге за тиждень потрапила у ДТП
Джерело:інстаграм @neplyah
Модель з Дніпра їхала в таксі у Києві, яке потрапило в аварію на мосту. Раніше Ганна Неплях розбила свій Mercedes.
Про інцидент Міс Україна – Всесвіт розповіла в сторіс в інстаграмі. Аварія сталася 13 лютого в Києві на мосту.
До теми Відомий блогер вирішив "зіграти у шашки" в Києві, але розбив елітну автівку: відео ДТП
Автопригода в Києві
За словами 27-річної моделі, вона їхала на пасажирському сидінні в таксі, коли відбулося зіткнення. У машину врізався вантажівка на мосту в Києві.
У цей період столичні дороги були в заторах, тож чекати інше авто було б довго. На щастя, дівчину підібрали інші водії, які й підвезли в потрібному напрямку.
У київське таксі врізалася вантажівка на мосту / Фото зі сторіс
Ганна Неплях не постраждала після автопригоди. Вона навіть пожартувала, що варто би зупинитися тому, хто її "зурочив".
Підписники в соцмережах порекомендували дівчині збавити темпи життя. Мовляв, слід взяти собі вихідний, відпочити та поміркувати над тим, що відбувається довкола.
У соцмережах Ганні Неплях запропонували взяти вихідний та відпочити / Скриншот зі сторіс
Інша аварія з Ганною Неплях
Miss Ukraine Universe 2021 нещодавно розбила в Києві свій Mercedes. Інцидент стався 8 лютого, про це дівчина розповіла в своєму інстаграмі.
Ганна Неплях розбила авто за майже 2 мільйони у Києві / Скриншот зі сторіс блогерки
Як зауважила Ганна Неплях, вона якраз розвертала автомобіль, але зачепилася бампером. Унаслідок маневру бампер в автомобілі за майже 2 мільйони гривень відірвався.
Згодом авто забрав евакуатор. Модель зізналася, що "кайфує за кермом", але водіння – не її стихія.