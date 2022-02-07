Перерва закінчилася: поліція та прокуратура обшукує офіс Київводоканалу

Після досить довготривалої перерви правоохоронці повернулися до проведення обшуків на підприємствах КМДА. 7 лютого слідчі поліції та представники прокуратури Києва прийшли до будівлі Київводоканалу.

Як повідомили у прокуратурі, йдеться про розслідування заволодіння посадовцями коштами в особливо великих розмірах. Працівники Київводоканалу нібито закупили обладнання у фіктивних підприємств та за завищеними цінами.

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​​Яких саме збитків бюджет столиці нібито зазнав внаслідок оборудки, слідчі не кажуть.

Купували впродовж двох років

За даними правоохоронців, чиновники Київводоканалу з 2018 до 2020 року укладали договори з приватними підприємствами про закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Підрядники у своїй податковій звітності при цьому відобразили фінансові операції з багатьма фейковими компаніями.

Поліцейські стверджують, що компанії-постачальники обладнання насправді були фейковими, то ж посадовці буцімто заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Аби впевнитися в тому, що оборудка сталася насправді, слідчі вирішили прийти з обшуками до офісу Київводоканалу та шукати куплене обладнання на складах компанії.

Хто саме фігурує у справі, правоохоронці не кажуть. Однак інкримінувати підозрюваним збираються заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Якщо поліцейські встановлять винних у схемі та доведуть їх злочин у суді, посадовців можуть посадити на термін від 7 до 12 років ув'язнення.

У КМДА на черговий обшук поки що не відреагували.

Перші обшуки з початку року

З травня 2021 у різних департаментах та відділках КМДА, а також у комунальних компаніях, які підпорядковані мерії, пройшли масові обшуки. Працівники поліції, фіскальної служби та СБУ ледве не щодня проводили слідчі дії, чим заважали роботі відомств. У Віталія Кличка називали десятки відкритих кримінальних проваджень тиском на столичну владу. Більшість справ, які відкрили щодо нібито корупції в КМДА, наразі ще не дорозслідувані, однак з початку 2022 слідчі не проводили масових обшуків.