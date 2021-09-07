Переселенка з Луганщини викликала скандал через те, що у неї не взяли рублі з окупованим Кримом

Дарина Воскресенська, яка займається у Києві перманентним макіяжем, поскаржилася на працівників обмінника за те, що не змогла обміняти всі російські рублів на гривні. У неї відмовилися приймати купюри, на яких зображений окупований Крим.

Попри законність невизнання Україною оновлених купюр російських рублів, блогерка зазначила, що не розуміє, чому саме так сталося. Нібито не змогла їй пояснити відмову в обміні й працівниця банківської структури.

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Після цієї сторіс патріотично налаштовані користувачі досить доступно пояснили про те, через що саме в українських обмінниках не приймають такі рублі.

Послала підписників, яких обурила ситуація

Після цілком адекватної реакції на вчинок блогерки, Воскресенська видалила сторіс. Однак продовжила скандал.

Жінка відреагувала на критику підписників та послала їх "гуляти лісом".

Крім того, блогерка поскаржилася на те, що на її сторінку "набігли боти", які пишуть образливі коментарі.



У 2020 році жінка підписувала Донецьк як територію Росії / Фото з інстаграму Дарини Воскресенської

Також у соцмережах жінки знайшли її старі фотографії. На одній з них Воскресенська підписала геолокацію як "Донецьк. Росія". Ще на одному знімку переселенка позувала у міліцейській формі.

Однак зараз б'юті блогерка бідкається, що "ніколи не хотіла чіпляти політику".

Дивіться відео з Дариною Воскресенською: