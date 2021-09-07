Попри законність невизнання Україною оновлених купюр російських рублів, блогерка зазначила, що не розуміє, чому саме так сталося. Нібито не змогла їй пояснити відмову в обміні й працівниця банківської структури.
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Після цієї сторіс патріотично налаштовані користувачі досить доступно пояснили про те, через що саме в українських обмінниках не приймають такі рублі.
Послала підписників, яких обурила ситуація
- Після цілком адекватної реакції на вчинок блогерки, Воскресенська видалила сторіс. Однак продовжила скандал.
- Жінка відреагувала на критику підписників та послала їх "гуляти лісом".
- Крім того, блогерка поскаржилася на те, що на її сторінку "набігли боти", які пишуть образливі коментарі.
У 2020 році жінка підписувала Донецьк як територію Росії / Фото з інстаграму Дарини Воскресенської
Також у соцмережах жінки знайшли її старі фотографії. На одній з них Воскресенська підписала геолокацію як "Донецьк. Росія". Ще на одному знімку переселенка позувала у міліцейській формі.
Однак зараз б'юті блогерка бідкається, що "ніколи не хотіла чіпляти політику".
Дивіться відео з Дариною Воскресенською: