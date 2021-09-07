Несмотря на законность непризнания Украиной обновленных купюр российских рублей, блогер отметила, что не понимает, почему именно так произошло. Якобы не смогла ей объяснить отказ в обмене и работница банковской структуры.

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После этой сторис патриотически настроенные пользователи достаточно доступно объяснили из-за чего именно в украинских обменниках не принимают такие рубли.

Послала подписчиков, которых возмутила ситуация

После вполне адекватной реакции на поступок блогера Воскресенская удалила сторис. Однако продолжила скандал.

Женщина отреагировала на критику подписчиков и послала их "гулять лесом".

Кроме того, блогер пожаловалась на то, что на ее страницу "набежали боты, которые пишут оскорбительные комментарии".



В 2020 году женщина подписывала Донецк как территорию России / Фото из инстаграма Дарьи Воскресенской

Также в соцсетях женщины нашли ее старые фотографии. На одной из них Воскресенская подписала геолокацию как "Донецк. Россия". Еще на одном снимке переселенка позировала в милицейской форме.

Однако сейчас бьюти-блогер жалуется, что "никогда не хотела цеплять политику".

Смотрите видео с Дарьей Воскресенской: