Під Борисполем знайшли конопляне поле вартістю у 20 мільйонів гривень: фото плантації

В одному із сіл біля Борисполя на Київщині поліція виявила величезне поле з коноплями. За них на чорному ринку наркоторгівці могли отримати щонайменше 20 мільйонів гривень.

За оцінкою правоохоронців, на площі у 3,5 гектара росло приблизно 100 тисяч рослин. Плантація розташовувалася у населеному пункті Вовчків.

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Поліція виявила на Бориспільщині конопляне поле / Фото Національної поліції

Операція "Мак" вдалася

Повідомлення про конопляне поле поліцейські отримали якраз під час проведення оперативно-профілактичних заходів щодо боротьби з наркоторгівлею.

Екіпаж вирушив для перевірки вказаного району і виявив цілий "ліс" канабісу. Усі рослини утилізували. Однак перед цим представники органів відібрали зразки для проведення експертизи.



Вартість плантації оцінили у 20 мільйонів гривень / Фото Національної поліції

"Сівачів" шукають

Наразі за фактом посіву або вирощування маку чи конопель вже розпочато кримінальне провадження. Крім того, правоохоронці активно шукають тих, хто засадив ціле поле нарковмісною рослиною.



На полі росло близько 100 тисяч рослин / Фото Національної поліції

Затримання іноземки-наркоділка: схожий випадок

У Києві поліція затримала 23-річну іноземку, яка продавала наркотичні засоби через інтернет. У неї вилучили 35 пакунків. З'ясувалося, що свій "бізнес" зловмисниця просувала через телеграм-канал.