Під Києвом байкер врятував дівчину, яка хотіла накласти на себе руки: відео
Джерело:"Київ оперативний"
Молода жінка сиділа на наземному пішохідному переході та збиралася стрибнути з висоти. Відмовив жінку це робити мотоцикліст, який звернув на дівчину увагу.
Інцидент стався 6 серпня одній з ділянок Одеської траси неподалік від Києва. Молода дівчина звісила ноги з шляхопроводу та перебувала за крок від смерті.
Дивіться також Через сімейну сварку: у Києві 16-річний хлопець хотів скоїти самогубство – фото
На місці працювали поліцейські. Вони з'ясовуватимуть всі обствини події.
Залишилася без дому та дитини
- Дівчину, яка хоче вкоротити собі віку, чоловік побачив під час руху в напрямку Одеси. Він зупинився та вирішив втрутитися у ситуацію.
- Коли мотоцикліст підійшов до жінки, з нею вже розмовляв велосипедист. Втім, переконати її злізти йому не вдавалося.
- Згодом чоловік схопив дівчину та поклав її на асфальт у безпечному місці.
Сама жінка пояснила, що опинилася у скрутній ситуації. Вона родом з Лисичанська на Луганщині, який перебуває під контролем України. Однак дому у неї немає. Крім того, від дівчини нібито відмовилися її батьки, які забрали у неї дитину.
Дивіться відео з місця, де молода жінка хотіла скоїти самогубство на Київщині: