Під Києвом діти каталися на скейтах на даху багатоповерхівки: відео
Джерело:фейсбук Євгена Дьоміна
Двоє підлітків влаштували собі екстремальну поїздку на даху дев'ятиповерхівки у Вишгороді Київської області. Батьків дітей намагаються знайти дорослі.
Інцидент зафільмував мешканець сусіднього будинку Євген Дьомін, який став свідком моторошних розваг підлітків. Запис чоловік виклав у спільноту "Вишгород Vyshgorod Uptown Вишгородський район Київщина".
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За словами очевидця, інцидент стався на вулиці Шолуденка, 7 ввечері 11 серпня.
Стрибали з витяжної труби та ганяли на скейті
- Судячи з відео, двоє підлітків залізли на дах багатоповерхівки та почали кататися по ньому на скейтах.
- Крім того, діти лазили пожежною драбиною та стрибали з витяжної труби.
Подзвонив до поліції. Може, хтось дізнається хлопців і забере їх з даху,
– написав Дьомін.
Чи відреагували правоохоронці на інцидент, наразі невідомо. Батьків екстремалів шукають, аби попередити їх про небезпечні прогулянки дітей.
Подібні розваги підлітків фіксують на Київщині зовсім не рідко. У столиці діти полюбляють забратися на дахи будинків на Русанівці. Втім, випадків, коли школярі каталися на висоті на скейтах досі не було.