Інцидент зафільмував мешканець сусіднього будинку Євген Дьомін, який став свідком моторошних розваг підлітків. Запис чоловік виклав у спільноту "Вишгород Vyshgorod Uptown Вишгородський район Київщина".

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За словами очевидця, інцидент стався на вулиці Шолуденка, 7 ввечері 11 серпня.

Стрибали з витяжної труби та ганяли на скейті

Судячи з відео, двоє підлітків залізли на дах багатоповерхівки та почали кататися по ньому на скейтах.

Крім того, діти лазили пожежною драбиною та стрибали з витяжної труби.

Подзвонив до поліції. Може, хтось дізнається хлопців і забере їх з даху,

– написав Дьомін.

Чи відреагували правоохоронці на інцидент, наразі невідомо. Батьків екстремалів шукають, аби попередити їх про небезпечні прогулянки дітей.

Подібні розваги підлітків фіксують на Київщині зовсім не рідко. У столиці діти полюбляють забратися на дахи будинків на Русанівці. Втім, випадків, коли школярі каталися на висоті на скейтах досі не було.