Їхали на парад: під Києвом в епічне ДТП потрапили 3 БТРи – фото, відео

У Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась епічна ДТП. В аварію потрапили аж 3 БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад. Таку ситуацію спричинила легкова автівка, яка потрапила у військову колону.

Пригода трапилась зранку – близько 8:00 неподалік повороту на Велику Димерку. Citroen Jumpy "стрибнув" у колону бронетранспортерів й раптом різко загальмував.

Подібна ситуація У центрі Києва військова вантажівка без гальм протаранила кілька автівок

Ефект доміно

Через це на гальма натиснули й у БТРі, який їхав за автівкою, але у нього врізався той, що їхав позаду. Через удар перший БТР в’їхав у легкову машину. Водночас у другий БТР врізається ще один бронетранспортер позаду.

Під Києвом в ДТП потрапили 3 БТРи: відео

Командир лишився без зубів

Як наслідок, командир екіпажу машини в третьому БТР отримав травми – вибиті зуби та підозру на перелом щелепи.

В салоні легкової машини було 6 пасажирів та водій. З них ніхто не постраждав.

Наслідки аварії / Фото "Трибуна Бровари"

Військового відвезли у госпіталь, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".