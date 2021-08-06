Їхали на парад: під Києвом в епічне ДТП потрапили 3 БТРи – фото, відео
Джерело:"Трибуна Бровари"
У Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась епічна ДТП. В аварію потрапили аж 3 БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад. Таку ситуацію спричинила легкова автівка, яка потрапила у військову колону.
Пригода трапилась зранку – близько 8:00 неподалік повороту на Велику Димерку. Citroen Jumpy "стрибнув" у колону бронетранспортерів й раптом різко загальмував.
Подібна ситуація У центрі Києва військова вантажівка без гальм протаранила кілька автівок
Ефект доміно
Через це на гальма натиснули й у БТРі, який їхав за автівкою, але у нього врізався той, що їхав позаду. Через удар перший БТР в’їхав у легкову машину. Водночас у другий БТР врізається ще один бронетранспортер позаду.
Під Києвом в ДТП потрапили 3 БТРи: відео
Командир лишився без зубів
Як наслідок, командир екіпажу машини в третьому БТР отримав травми – вибиті зуби та підозру на перелом щелепи.
В салоні легкової машини було 6 пасажирів та водій. З них ніхто не постраждав.
Наслідки аварії / Фото "Трибуна Бровари"
Військового відвезли у госпіталь, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".