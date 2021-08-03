У результаті аварії люди не постраждали. Один з водіїв відмовився від претензій й залишив місце ДТП.

І таке буває На Київщині спіймали водія, який їздив з намальованими маркером номерами

Як все було

За словами керманича, авто перестало гальмувати починаючи з вулиці Грушевського.

Автівка котилася з гірки та зачепила дві автівки біля стадіону Лобановського, після чого вдарила авто навпроти Українського дому і вилетіла на тротуар, нарешті зупинившись.

Я котився без гальм з гори, сигналив всім, намагався уникнути аварії,

— сказав військовий.

Військова вантажівка протаранила кілька автівок: фото УНН

Зупинилась на тротуарі

Як видно на цих світлинах, вантажівка збила стовпчик на тротуарі й добряче пошкодила дві автівки. На щастя, військова машина не наробила лиха на пішохідній частині.