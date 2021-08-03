В результате аварии люди не пострадали. Один из водителей отказался от претензий и покинул место ДТП.

И такое бывает На Киевщине поймали водителя, который ездил с нарисованными маркером номерами

Как все было

По словам руководителя, авто перестало тормозить начиная с улицы Грушевского.

Автомобиль катился с горки и задел два автомобиля возле стадиона Лобановского, после чего ударил авто напротив Украинского дома и вылетел на тротуар, наконец остановившись.

Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии,

– сказал военный.

Военный грузовик протаранил несколько автомобилей фото УНН

Остановился на тротуаре

Как видно на этих фотографиях, грузовик сбил столбик на тротуаре и сильно повредил два автомобиля. К счастью, военная машина не натворила бед на пешеходной части.