В результате аварии люди не пострадали. Один из водителей отказался от претензий и покинул место ДТП.
И такое бывает На Киевщине поймали водителя, который ездил с нарисованными маркером номерами
Как все было
По словам руководителя, авто перестало тормозить начиная с улицы Грушевского.
Автомобиль катился с горки и задел два автомобиля возле стадиона Лобановского, после чего ударил авто напротив Украинского дома и вылетел на тротуар, наконец остановившись.
Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии,
– сказал военный.
Военный грузовик протаранил несколько автомобилей фото УНН
Остановился на тротуаре
Как видно на этих фотографиях, грузовик сбил столбик на тротуаре и сильно повредил два автомобиля. К счастью, военная машина не натворила бед на пешеходной части.