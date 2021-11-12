Під Києвом молодики влаштували стрілянину заради веселощів

Двоє чоловіків здійснили кілька пострілів у повітря у дворі багатоповерхівки Софіївської Борщагівки. Зловмисники зробили це заради розваги.

Патрульні дізналися про злочин від місцевих мешканців. Заявники повідомили, що двоє невідомих зупинилися у дворі новобудови, дістали пістолет та почали стрілянину.

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Інспектори одразу ж прибули на місце події та затримали ймовірних порушників.

До 7 років ув'язнення

Патрульні викликали на підмогу слідчих, аби ті задокументували злочин та відкрили щодо нього кримінальне провадження.

У молодиків, які виявилися місцевими мешканцями, вилучили травматичний пістолет "Форт".

Чи є хоча б хтось з фігурантів правоохоронцем, суддею або журналістом, яким за законом дозволено носіння короткоствольної зброї, невідомо.

Як зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, молодики здійснили злочин близько 2:00 ночі 12 листопада. Їх дії кваліфікували як хуліганство.

Якщо суд визнає зловмисників винними, їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Дивіться відео стрілянини у Софіївській Борщагівці:

Повний текст допису Андрія Нєбитова у фейсбуці:

Стало сумно, вирішили постріляти? Цих двох "ковбоїв" 29 та 24 років поліція затримала за стрілянину біля під’їзду одного із будинків в Софіївській Борщагівці. Близько 2 години ночі молодики вирішили похизуватись зброєю перед подругою. Нині за нічне хуліганство хлопцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Закликаю громадян не наражати на небезпеку себе та близьких, адже за подібні "розваги" доведеться нести суворе покарання.