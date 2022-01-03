Під Києвом підліток ледве не вбив чоловіка через гаманець
Джерело:поліція Київської області
16-річного хлопця затримали поліцейські Броварського району Київської області ввечері 1 січня. Підліток, за даними поліції, вкрай жорстоко побив чоловіка за нібито викрадений у нього телефон.
Про злочин правоохоронці дізналися близько 1:00 2 січня від медиків швидкої. Лікарі госпіталізували 45-річного мешканця села Гоголів з серйозними травмами.
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На місце, звідки забирали до лікарні потерпілого, одразу вирушили слідчі.
Забив руками та ногами
Будинок, де стався злочин / Фото поліції Київської області
- Як з'ясували поліцейські, компанія дорослих чоловіків розпивала горілку. У якийсь момент 26-річний чоловік побачив, що у нього зник гаманець.
- Він одразу вирушив додому, але дорогою зустрів 16-річного знайомого та поскаржився йому на товаришів.
- Підліток вирішив заступитися за чоловіка та пішов до будинку, де продовжувалася пиятика.
- Розлючений школяр руками та ногами забив односельчанина майже до смерті.
16-річного хлопця затримали незабаром після побиття / Фото поліції Київської області
Малолітнього зловмисника затримали. Йому інкримінують умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Якщо підлітка визнають винним, йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.
Незабаром хлопцю повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід. Досудове розслідування інциденту триває.