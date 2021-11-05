Під Києвом сталася загадкова ДТП за участю машини Uber

Аварія трапилася у селі Чайки на Київщині. Ford служби таксі Uber влетів у паркан вранці 5 листопада.

Машину компанії знайшли на місці ДТП зі значними пошкодженнями, однак всередині нікого не було. Чи перебував разом із водієм пасажир під час потрапляння в аварію, невідомо.

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На місці події працювали патрульні, яким доведеться з'ясовувати всі обставини ДТП.

Залишив ключі в замку запалення



Водій залишив машину та втік з місця аварії / Фото "Києва оперативного"

За попередніми даними, аварія сталася вранці 5 листопада на вулиці Валентини Чайки в селі під Києвом.

Таксист Uber з невідомих причин не впорався з керуванням та врізався у металевий паркан.

Внаслідок зіткнення передня частина Ford Fiesta зазнала досить серйозних ушкоджень.

Деякі листи паркану були відірвані вщент.



На місце події викликали поліцію / Фото "Києва оперативного"

Судячи з фото з місця інциденту, подушки безпеки внаслідок удару не справцювали. Машину ж чоловік залишив із ключами в замку запалювання та втік.

Хто саме керував автівкою, наразі невідомо. Скоріш за все, поліцейські зможуть встановити це дуже швидко, оскільки ключі від машини міг мати таксист, який орендує її у Uber.